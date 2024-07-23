Виявили, який препарат омолоджує яєчники

Продовжити фертильність жінок можна медикаментозним способом. Учені знайшли препарат, який буквально може омолодити яєчники.

Ці ліки зазвичай використовують для пригнічення імунної відповіді перед трансплантацією органів. Мова про рапаміцин.

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Медики заяивили, що цей лікарський засіб зможе продовжити фертильність на 5 років. Водночас ученим ще належить підтвердити висновки додатковими дослідженнями.

Чи можна продовжити фертильність

Науковці вперше вирішили дослідити, чи можна усунути причини менопаузи. У дослідженні взяли участь 34 жінки віком до 35 років. Учасниці отримували по 5 міліграмів препарату щотижня.

Виявилося, що рапаміцин позитивно впливає на ріст клітин і запобігає їхньому старінню.

"Імовірно, мале дозування рапаміцину здатне зменшити вироблення яйцеклітин і сповільнити старіння яєчників на 20%", – ідеться у дослідженні.

Учасниці повідомили, що ліки покращили стан їхньої шкіри, волосся та загальне самопочуття.

Проведене клінічне випробування показало, що препарат є безпечним для жінок і в малих дозах не викликає жодного з очікуваних 44 побічних ефектів.