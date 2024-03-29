Чи можна вилікувати подагру без ліків

29 березня 2024, 09:12
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Джерело:

Cleveland Clinic

Зовсім без ліків вилікувати подагру не вдасться. Правильно підібрана терапія – найефективніший спосіб лікування нападів подагри. Проте спосіб життя так само важливий, як і фізична активність та здорове харчування.

Подагра – це форма артриту, яка викликає раптовий сильний біль у суглобах. Подагра виникає, коли сечова кислота накопичується в організмі та утворює кристали у суглобах. Це призводить до болю, набряку, почервоніння та обмеженості рухів у суглобі.

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Лікування подагри 

Для лікування подагри є два типи ліків, які розв'язують різні проблеми. Перший тип зменшує запалення та біль під час нападу подагри. До таких ліків відносять нестероїдні протизапальні препарати – колхіцин та кортикостероїди.

Другий тип допомагає запобігти ускладненню подагри шляхом зниження кількості сечової кислоти у крові. До цього типу відносять ліки, які блокують вироблення сечової кислоти – алопуринол, фібуксостат, і препарати, що покращують введення сечової кислоти, наприклад, пробенецид. Ліки може призначити лише лікар.

Який тип терапії підходить у конкретному випадку, залежить від частоти нападів та вираженості симптомів, а також наявності інших проблем зі здоров'ям.

Спосіб життя

Також важливим є здоровий спосіб життя. Ось що можна зробити:

  1. Обмежити вживання алкоголю та напоїв з доданим цукром. Натомість можна вибирати воду, чай, молоко, у тому числі рослинне.
  2. Намагайтеся обмежити продукти з високим вмістом сечової кислоти, наприклад, червоне м'ясо, печінку, морепродукти.
  3. Регулярно займатися спортом та підтримувати здорову вагу. Краще вибирати активність із низьким рівнем впливу на суглоби, таку як ходьба, їзда на велосипеді та плавання.
Автор: Олександр Бевза