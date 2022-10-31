Пісок може стати ліками проти ожиріння

Австралійські вчені зімітували середовище шлунково-кишкового тракту та додали туди частки очищеного піску. Це призвело до сповільнення травлення.

Проблема лікування ожиріння

Ожиріння — це глобальна проблема, яка вражає понад 1,9 мільярда людей у ​​всьому світі. Попри це, наразі бракує ефективних методів лікування, які б не мали побічних ефектів, таких як діарея, здуття живота та біль у животі, що часто стримує людей від початку лікування.

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Пісок проти ожиріння

Вчені використовували штучний кремнезем – оксид кремнію, який застосовують у виробництві скла та кераміки. Його частинки, які потрапили в ШКТ, заважали жирам та вуглеводам адсорбуватися в організмі.

Пористий кремнезем привертає все більше уваги через його потенціал боротьби з ожирінням, а випробування на людях показали, що це безпечна терапія. Однак досі дослідники не знали, як саме він працює,

– розповів провідний дослідник, доктор Пол Джойс.

Найкраще із завданням справлялися пористі частинки із шириною пір 6 – 10 нанометрів.Побічних ефектів було менше, ніж від популярного засобу лікування ожиріння. Тепер мета вчених – перевірити свій метод на тваринах.

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