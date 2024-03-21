Кожна зайва година за компʼютером підвищує ризик імпотенції: скільки можна сидіти

У новому дослідженні, проведеному групою медичних фахівців з Китаю, було надано переконливі докази того, що тривалий час, проведений за комп'ютером поза робочим часом, може підвищувати ризик розвитку еректильної дисфункції.

Урологи з лікарні, яка працює при Військово-морському медичному університеті в Шанхаї, провели дослідження, щоб перевірити можливий зв'язок між малорухомим способом життя у вільний час та еректильною дисфункцією у чоловіків.

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Проблема імпотенції

Очікується, що до 2025 року приблизно 320 мільйонів чоловіків у всьому світі зіткнуться з проблемою еректильної дисфункції, або, інакше кажучи, нездатністю досягти або підтримувати ерекцію, необхідну для статевого акту.

Причини цього стану можуть бути різними, включаючи як фізичні, так і психологічні фактори. Фізичні причини можуть включати: травми, післяопераційні ускладнення, гормональні порушення, приймання певних ліків, звуження судин, що йдуть до пеніса, атеросклероз, діабету, гіпертонії або підвищений рівень холестерину. Психологічні причини включають депресію та стрес.

Куріння сигарет, вживання алкоголю та наркотиків (наприклад, марихуани) також можуть сприяти розвитку імпотенції.

Нове дослідження чоловічого здоровʼя

Наукова спільнота продовжує досліджувати фактори, які можуть вплинути на ризик розвитку такої дисфункції. Одним із них є сидячий спосіб життя. Цей фактор був пов'язаний з проблемами з ерекцією в кількох ранніх епідеміологічних та спостережних дослідженнях.

У новому дослідженні вчені проаналізували дані понад 200 тисяч чоловіків. Вони перевіряли, як сидячий спосіб життя у вільний час (наприклад, проглядання телевізора, робота за комп'ютером або водіння автомобіля) пов'язане з еректильною дисфункцією, рівнями статевих гормонів, біомаркерами ендотеліальної функції, а також депресією та тривогою.

Сидіння за компʼютером підвищує ризик еректильної дисфункції

Згідно з отриманими результатами, високий ризик розвитку імпотенції пов'язаний з тривалим використанням комп'ютера у вільний час: кожні 1,2 години такого дозвілля передбачають збільшення ймовірності розвитку проблеми з ерекцією в 3,57 раза.

Водночас медикам не вдалося отримати доказів того, що перегляд телевізора або керування автомобілем теж підвищує ризик. Вони також не виявили кореляції між сидінням за комп'ютером та депресією, тривогою, рівнями статевих гормонів, крім фолікулостимулюючого (у цьому випадку ризик був вищим у 0,29 раза).

Вчені припустили, що довготривале використання комп'ютера у вільний від роботи час може сприяти ризику розвитку еректильної дисфункції через зниження рівня фолікулостимулюючого гормону, який регулює роботу статевих залоз. Але не можна недооцінювати роль порушення функції ендотелію та психологічних проблем у розвитку імпотенції. Помірна фізична активність може допомогти покращити ситуацію.