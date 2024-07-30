Відсутність сексу підвищує ризик передчасної смерті у жінок

Нове дослідження показало, що статева активність може впливати на тривалість життя. Виявилось, що жінки, які менш активні у сексуальному плані, часто мають коротшу тривалість життя.

Вже відома, що регулярне статеве життя позитивно впливає на серцево-судинну систему та сприяє покращенню якості сну внаслідок вироблення гормону пролактину, що асоціюється з розслабленням. До того, часті сексуальні стосунки зміцнюють емоційний зв'язок між партнерами та сприяють зміцненню відносин, що впливає на загальний емоційний добробут.

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Нове дослідження впливу сексу

У новому дослідженні фахівці з Університету Уолдена проаналізували дані, зібрані в період з 2005 по 2010 роки у рамках програми National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) у США. Програма призначена для оцінки стану здоров'я та харчування американців і включає як фізіологічні дослідження, так і опитування.

У дослідження були включені дані 14542 дорослих американців віком від 20 до 59 років, приблизно половина з яких були жінки. Інформація про них була зіставлена ​​із даними національного реєстру смертності з моменту проведення опитувань до кінця 2015 року.

Відсутність сексу підвищує ризик смерті

Статистичний аналіз показав, що у жінок з низькою частотою статевих контактів ризик смерті в період спостереження був на 70% вищим у порівнянні з тими, хто вів більш активне статеве життя. Для чоловіків такий зв'язок не був статистично значущим.

Дослідники також враховували змінні, такі як частота статевих контактів та наявність депресії. Після коригування на медичні та демографічні фактори ризику з'ясувалося, що у людей з психічними розладами, які рідко займалися сексом, ймовірність передчасної смерті була на 197% вищою, ніж у тих, хто страждав на депресію, але при цьому зберігав активне сексуальне життя.

Крім того, аналіз крові показав, що в учасників із недостатньою сексуальною активністю частіше спостерігався підвищений рівень С-реактивного білка, який є маркером запальних процесів в організмі.

Але варто зазначити, що, попри виявлену кореляцію між низькою частотою статевих контактів та збільшеним ризиком смерті, структура дослідження не дозволяє стверджувати про наявність прямого причинно-наслідкового зв'язку.