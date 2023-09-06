Створили додаток, який діагностує сколіоз у дітей за фотографією

Дослідники вирішили перевірити, чи здатний мобільний додаток правильно оцінити ступінь тяжкості та швидкість прогресування юнацького сколіозу – бічного викривлення хребта.

Додаток для діагностики сколіозу

Вчені розробили модель глибокого навчання, яку навчили визначати ступінь та форму сколіозу з фотографії спини. Виявилося, що додаток здатний оцінювати форму сколіозу і темп прогресування не гірший за хірурга. Він навіть може підказати, коли потрібно звернутися за допомогою до лікаря.

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Крім цього, щоденне використання програми замість рентгенографії хребта для моніторингу сколіозу дозволить знизити променеве навантаження на організм підлітка.

Однак перед впровадженням додатка до клінічної практики потрібні подальші дослідження на більшій групі пацієнтів. Є й деякі складнощі, пов'язані з його використанням: наприклад, менша точність при оцінці сколіозу у людей з індексом маси тіла понад 30 кг/м2, а також проблеми з роботою на деяких пристроях.

Що відомо про сколіоз

Сколіоз – бічне викривлення хребта, у 80% випадків його причина невідома. З'являється у дитинстві чи підлітковому віці. Рідше буває вродженим (через аномалії розвитку) та нервово-м'язовим (через неврологічне захворювання, травми спинного мозку та інших хвороб).

У більшості випадків не потребує лікування. Мета терапії – зменшити біль та покращити функцію хребта. При вираженому викривленні, наприклад, на 40 градусів, або для того, щоб зупинити прогресування, іноді проводяться операції.