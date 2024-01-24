Що станеться з печінкою, якщо ви відмовитесь від алкоголю

Алкоголь погіршує здоров'я печінки, цей факт уже давно доведений. Відомо також, що безпечної дози алкоголю не існує. А ось, чи здатний орган відновитись після відмови алкоголю – розповідаємо далі.

Спеціаліст Плімутського університету, доктор Ашвін Дханда розповів про те, чому важливо турбуватись про здоров'я печінки та як у цьому допоможе відмова від вживання алкоголю.

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Алкоголь згубно впливає на печінку

За словами доктора, алкоголь викликає запалення в печінці і призводить до утворення рубців на органі. Тривале та надмірне вживання алкоголю збільшує ризик цирозу печінки, що може призвести до серйозних ускладнень і навіть смерті.

Однак навіть у людей з ожирінням печінки є шанс дещо покращити здоров'я органу відмовившись від споживання алкоголю.

Як швидко відновлюється печінка

Уже після 2 – 3 тижнів "тверезості" печінка може відновитися і почати функціонувати "як нова".

А за 7 днів після відмови від алкоголю помітно зменшується кількість жиру у печінці, запалення та рубців у тих, хто уже має запалення печінки.

, що відмова від алкоголю не лише допоможе відновити здоров'я печінки, а також допоможе налагодити сон, роботу мозку і кров'яний тиск. Більш тривала відмова знижує ризик розвитку раку, серцево-судинних захворювань та інсульту.

Щоправда, якщо ви хочете побачити суттєве покращення загального здоров'я не достатньо лише відмовитись від алкоголю, потрібно також збалансовано харчуватись і регулярно займатись фізичною активністю.

Деякі процеси незворотні

Доктор Дханда також порадив вживати алкоголь помірно, а кілька днів на тиждень узагалі відмовлятись від будь-яких напоїв, які містять алкоголь. За його словами, це допоможе підтримувати здоров'я печінки.

Зрештою, фахівець наголосив, що печінка має дивовижну здатність до відновлення, але серйозні пошкодження, такі як цироз, можуть бути незворотними. А тому відповідальне вживання алкоголю та турбота про печінку є важливими кроками для загального здоров'я.