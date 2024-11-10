Вперше у світі вдалося відновити зір за допомогою стовбурових клітин

У своїй революційній розробці вчені представили новий метод, спрямований на відновлення зору у людей з важкими ураженнями рогівки. Цей новаторський підхід, який використовує трансплантацію стовбурових клітин, успішно допоміг чотирьом пацієнтам, що стало важливою віхою в галузі офтальмології.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на дослідження, опубліковане в The Lancet.

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Що варто знати

Рогівка людського ока функціонує завдяки резервуару стовбурових клітин, за нестачі яких виникає дефіцит лімбальних стовбурових клітин (LSCD). Відтак, рогівку покриває рубцева тканина, що зрештою призводить до сліпоти. Це може бути наслідком травми ока або аутоімунних чи генетичних захворювань.

Лікування LSCD обмежене.

У загальному підході до лікування пацієнтів з цим захворюванням трансплантація клітин рогівки виконується з використанням стовбурових клітин, зібраних зі здорового ока. Однак ця інвазивна процедура не гарантує успішного результату. У випадках, коли уражені обидва ока, лікарі можуть вдатися до пересадки рогівки від померлих донорів, хоча існує ризик того, що імунна система реципієнта може відторгнути трансплантат.

Яке лікування LSCD запропонували

Команда використала альтернативне джерело клітин для трансплантації рогівки – індуковані плюрипотентні стовбурові клітини.

У своїй розробці дослідники успішно вилучили клітини крові здорового донора та перепрограмували їх до ембріонального стану. Цей інноваційний підхід дозволив їм трансформувати клітини в тонкий шар епітеліальних клітин рогівки, що знаменує собою значний прогрес у регенеративній медицині.

Як виконували лікування

У період з червня 2019 року по листопад 2020 року науковці провели операції 2 жінкам та 2 чоловікам, що мали LSCD обох очей.

За допомогою медичної процедури медики успішно видалили шар рубцевої тканини з пошкодженої рогівки.

Після цього вони прикріпили до ураженого ока епітеліальні пластинки, виготовлені з донорських клітин.

Щоб забезпечити захист і підтримку під час процесу загоєння, лікарі також встановили м'яку контактну лінзу.

Ефективність методу

Через 2 роки після процедури у жодного з учасників дослідження не виявили серйозних побічних ефектів. Зокрема, трансплантовані клітини не спричиняли утворення пухлин, також не було явних ознак атаки пересаджених тканин із боку імунної системи.

Після трансплантації в усіх пацієнтів відбулося миттєве покращення зору. Крім того, в них зменшилася площа рогівки, яка зазнала ураження.

Покращення стану спостерігалися в усіх учасників дослідження, але в одного лише протягом року після операції.