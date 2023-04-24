Вчені навчилися відновлювати серце після інфаркту

Дослідники відновили серце мишей після інфаркту. Вони використовували РНК, щоб змусити клітини видалити рубцеву тканину та відтворити серцевий м'яз, це дозволило йому повністю відновити функцію.

Пошкодження серця

Серцево-судинні захворювання, включаючи інфаркт, є основною причиною смерті в усьому світі. Це відбувається тому, що серце погано відновлюються після пошкоджень.

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Якщо стається серцевий напад або будь-яке пошкодження, немає можливості замінити серцевий м’яз, який відмирає. Отже, те, що робить серце, щоб зупинити себе від вибуху, це активує фібробласти, щоб утворити шрам,

– сказав Конрад Ходжкінсон, автор дослідження

Подібно до рубців на шкірі, які є результатом травми чи хірургічного втручання, рубцева тканина, що утворюється в серці після серцевого нападу, є жорсткою та негнучкою та може заважати органу функціонувати на повну силу.

Новий спосіб лікування інфаркту

Ходжкінсон і його команда хотіли знайти ефективний спосіб перетворити рубцеву тканину назад у функціонуючий серцевий м’яз, щоб по суті усунути наслідки серцевого нападу. Для цього вони вирішили знайти спосіб трансформації фібробластів, типу клітин, які беруть участь у формуванні сполучної тканини, у клітини серцевого м’яза за допомогою процесу, який називається клітинним перепрограмуванням.

Лабораторія Ходжкінсона доставляє інструкції з перепрограмування клітинам у формі РНК. Однак вони виявили, що дорослі фібробласти не дуже добре виконують інструкції та стійкі до перепрограмування.

Вчені виявили, що білковий датчик кисню Epas1 запобігає перепрограмуванню дорослих фібробластів. Дослідники змогли використовувати регенеративну здатність молодих клітин, блокуючи Epas1 у дорослих фібробластах. Це дозволило відновити серця у дорослих та літніх особин мишей. Їхні серця почали працювати настільки ж добре, як до інфаркту.

Вчені вважають, що клітинне перепрограмування в поєднанні зі зворотним клітинним старінням має безмежне застосування в майбутньому, включаючи відновлення втрати нейронів у мозку пацієнтів з деменцією та усунення рубців на шкірі у пацієнтів з псоріазом без інвазивних хірургічних втручань.