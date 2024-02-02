Знайшли спільну рису видатних людей: дізнайтесь, чи є вона у вас

Нове дослідження показало, що видатні люди найчастіше мають унікальні розумові здібності, які дозволяють їм або заявити про свої погляди або оскаржити уявлення, прийняті більшістю.

Усі люди, які відмовляються йти втоптаною доріжкою – чи то генії, новатори чи просто бунтарі, – мають своєрідну схожість: у них унікальні ідеї, принципи та способи вираження себе.

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Нове дослідження лідерства

Дослідники з Університету Джорджії на чолі з Брайаном Хаасом провели серію досліджень і виявили, що видатні люди в основному поділяються на "індивідуалістів" та "борців". Перші мають власний погляд на світ, якого вони прагнуть дотримуватися, попри громадську думку. Інші, навпаки, активно борються із загальноприйнятими поглядами та прагнуть довести їхню хибність.

Дослідники також вивчили громадську думку про "індивідуалістів" та "борців". Спочатку вчені попросили учасників визначити кожну групу та запропонувати найбільш відповідну професію для людей, які належать до них. В результаті "індивідуалістів" було визначено як лідерів – виконавчих директорів, підприємців, керівників команд. Для "борців" було запропоновано творчі професії, такі як музикант, художник, актор.

Ознаки видатних людей

Однак коли учасників попросили навести приклади реальних чи вигаданих нонконформістів кожного типу, лідерами в обох групах виявилися представники шоубізнес. Так, серед "індивідуалістів" разом з Кітніс Евердін (героїнею з трилогії Сюзан Коллінз "Голодні ігри") були згадані співачки Майлі Сайрус та Біллі Айліш, а також актор Джонні Депп.

Вчені також вивчили уявлення про відмінні особисті якості різних груп видатних людей. "Індивідуалісти" були охарактеризовані як приємні у спілкуванні, спокійні та професійно компетентні люди. У той час як "борців" описали як товариських, невротичних та схильних до порушення правових та етичних норм.

Ставлення суспільства до нонконформістів різного типу також відрізнялося. "Індивідуалістами" частіше захоплювалися, тоді як дії "борців" періодично описувалися як порушників. Останні, за результатами опитування, успішно привертають увагу, але це не завжди веде до подальшої підтримки з боку суспільства.

Вчені вважають, що їхня робота може стати відправною точкою для досліджень конформізму та нонконформізму в різних культурах та країнах. Ставлення до здатності виділятися може змінюватись залежно від місця. Крім того, стереотипи про видатних людей також можуть відрізнятися у різних регіонах.