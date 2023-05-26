Штучний інтелект допоміг знайти ліки проти найнебезпечнішої бактерії

За допомогою штучного інтелекту, вчені виявили революційний антибіотик, який здатний ефективно нейтралізувати один з найбільш небезпечних видів бактерій на планеті.

Завдяки використанню передових технологій штучного інтелекту, науковці з Канади та США зуміли досягти великого прориву у боротьбі зі стійкістю до антимікробних препаратів.

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Пошук нових антибіотиків

Під час дослідження вони зосередили свою увагу на одному з найпроблемніших видів бактерій – Acinetobacter baumannii, що викликає інфекції ран та пневмонію. Цей вид бактерій є однією з трьох "супербактерій", які Всесвітня організація охорони здоров'я визнала критичною загрозою.

Acinetobacter baumannii дуже стійкий до багатьох антибіотиків і створює значні проблеми в лікарнях та в будинках для людей похилого віку. Ці бактерії можуть виживати на різних поверхнях і медичному обладнанні, спричиняючи додаткову небезпеку.

За допомогою штучного інтелекту вчені змогли правильно підібрати хімічні речовини. В результаті цього дослідження був виявлений потужний експериментальний антибіотик під назвою абауцин. Однак, перш ніж його можна буде використовувати на практиці, необхідні додаткові тести та перевірки.

Як штучний інтелект допоміг знайти новий антибіотик

Доктор Джонатан Стоукс, вчений з Університету Макмастера, охарактеризував Acinetobacter baumannii як "суспільного ворога номер один", оскільки вона "стійка майже до всіх антибіотиків".

Дослідження показало, що пошук нових антибіотиків проти A. baumannii майже неможливий за допомогою звичайних методів скринінгу. Тому науковцям довелося навчити штучний інтелект, щоб він міг допомогти у цьому процесі. Вони включили тисячі препаратів з відомою хімічною структурою і вручну перевірили їхній вплив на Acinetobacter baumannii, щоб виявити ті, які можуть знищити або послабити цю бактерію.

Зібрана інформація була використана для навчання ШІ, щоб він міг аналізувати хімічні властивості препаратів, які можуть атакувати цю бактерію. Це допомогло відібрати невелику кількість з понад 6,6 тисячі сполук, чия ефективність раніше була невідомою.

ШІ знадобилося всього півтори години, щоб створити короткий список з 240 сполук. Дослідники протестували їх у лабораторних умовах і виявили дев'ять потенційних антибіотиків.

Один з них – абауцин – виявився надзвичайно потужним антибіотиком. Лабораторні експерименти показали, що він може лікувати інфіковані рани у мишей та знищувати зразки бактерій. Наступним етапом буде вдосконалення препарату в лабораторії, а потім проведення клінічних випробувань.