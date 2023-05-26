Искусственный интеллект помог найти лекарства против самой опасной бактерии

С помощью искусственного интеллекта ученые обнаружили революционный антибиотик, способный эффективно нейтрализовать один из наиболее опасных видов бактерий на планете.

Благодаря использованию передовых технологий искусственного интеллекта, ученые из Канады и США сумели добиться большого прорыва в борьбе со стойкостью к антимикробным препаратам.

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Поиск новых антибиотиков

В ходе исследования они сосредоточили свое внимание на одном из самых проблемных видов бактерий – Acinetobacter baumannii, вызывающем инфекции ран и пневмонию. Этот вид бактерий является одной из трех "супербактерий", признанных Всемирной организацией здравоохранения критической угрозой.

Acinetobacter baumannii очень устойчив ко многим антибиотикам и создает значительные проблемы в больницах и домах престарелых. Эти бактерии могут выживать на различных поверхностях и медицинском оборудовании, вызывая дополнительную опасность.

С помощью искусственного интеллекта учёные смогли правильно подобрать химические вещества. В результате этого исследования был выявлен мощный экспериментальный антибиотик под названием абауцин. Однако, прежде чем его можно использовать на практике, необходимы дополнительные тесты и проверки.

Как искусственный интеллект помог найти новый антибиотик

Доктор Джонатан Стоукс, ученый из Университета Макмастера, охарактеризовал Acinetobacter baumannii как "общественного врага номер один", поскольку она "устойчива почти ко всем антибиотикам".

Исследование показало, что поиск новых антибиотиков против A. baumannii почти невозможен с помощью обычных методов скрининга. Поэтому ученым пришлось научить искусственный интеллект, чтобы он мог помочь в этом процессе. Они включили тысячи препаратов с известной химической структурой и вручную проверили их влияние на Acinetobacter baumannii, чтобы выявить те, которые могут уничтожить или ослабить бактерию.

Собранная информация была использована для обучения ИИ, чтобы она могла анализировать химические свойства препаратов, которые могут атаковать эту бактерию. Это помогло отобрать небольшое количество из более 6,6 тысяч соединений, чья эффективность ранее была неизвестна.

ИИ понадобилось всего полтора часа, чтобы создать краткий список из 240 соединений. Исследователи протестировали его в лабораторных условиях и обнаружили девять потенциальных антибиотиков.

Один из них – абауцин – оказался очень мощным антибиотиком. Лабораторные эксперименты показали, что он может лечить инфицированные раны мышей и уничтожать образцы бактерий. Следующим этапом будет усовершенствование препарата в лаборатории, а затем проведение клинических испытаний.