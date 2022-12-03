У разі тривалого вимкнення світла в Україні припинять робити планові операції

Російські окупанти обстрілюють українські енергетичні об'єкти, внаслідок чого трапляються відключення світла. Якщо його не буде довго, то в лікарнях припинять робити планові операції.

Про це в ефірі національного телемарафону розповіла заступниця міністра охорони здоров'я Марія Карчевич, повідомляє 24 канал. Також припиняться планові госпіталізації.

До теми Надзвичайна ситуація в Києві після нових масованих ударів: Кличко розповів про блекаут

У разі тривалого відключення світла планові операції та госпіталізації призупинять

Карчевич зазначила, що у випадку тривалого відключення світла в Україні призупинять планові госпіталізації та операції у лікарнях.

З нашої сторони надано рекомендації, якщо буде тривале відключення світла, то планові госпіталізації та планові операції будуть призупинені для того, щоб не перевантажувати заклади. Будуть прийматися тільки ургентні дії, операції,

– додала заступниця міністра.

За її словами, також законсервують частину приміщень, які тимчасово не використовують.

"Це ми говоримо про крайні випадки, крайню ситуацію", – пояснила Карчевич.

Ворог чекає на морози

Російські окупанти востаннє завдавали масованого ракетного удару по Україні 23 листопада. Відтоді в інформаційному просторі з'являлося чимало заяв щодо можливої наступної атаки. Адже попередній ракетний обстріл не був першим – окупанти завдають масованих ударів по енергооб'єктах з 10 жовтня.

Попри появу в мережі багатьох "прогнозів", радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що росіяни змінюють стратегію – зараз вони чекають, коли в Україні суттєво похолоднішає. Наприклад, до мінус 10 градусів. Саме тоді може відбутися новий удар. Не виключено, що атака буде спрямована на опалення, а не на енергетику, як зазвичай.