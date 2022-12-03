При длительном выключении света в Украине прекратят делать плановые операции

Российские оккупанты обстреливают украинские энергетические объекты, в результате чего случаются отключения света. Если его не будет долго, то в больницах перестанут делать плановые операции.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказала заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич, сообщает 24 канал. Также остановятся плановые госпитализации.

К теме Чрезвычайная ситуация в Киеве после новых массированных ударов: Кличко рассказал о блекауте

При длительном отключении света плановые операции и госпитализации приостановят

Карчевич отметила, что в случае продолжительного отключения света в Украине приостановят плановые госпитализации и операции в больницах.

С нашей стороны даны рекомендации, если будет длительное отключение света, плановые госпитализации и плановые операции будут приостановлены для того, чтобы не перегружать заведения. Будут приниматься только ургентные действия, операции,

– добавила заместитель министра.

По ее словам, также законсервируют часть временно неиспользуемых помещений.

"Это мы говорим о крайних случаях, крайней ситуации", – пояснила Карчевич.

Враг ждет морозов

Российские оккупанты в последний раз наносили массированный ракетный удар по Украине 23 ноября. С тех пор в информационном пространстве появлялось немало заявлений по поводу возможной следующей атаки. Ведь предыдущий ракетный обстрел не был первым – оккупанты наносят массированные удары по энергообъектам с 10 октября.

Несмотря на появление в сети многих "прогнозов", советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что россияне меняют стратегию – сейчас они ждут, когда в Украине существенно похолодает. К примеру, до минус 10 градусов. В это время может произойти новый удар. Не исключено, что атака будет направлена на отопление, а не на энергетику, как обычно.