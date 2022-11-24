Київські лікарі прооперували серце дитині, попри відключення світла: вражаюче відео

Російські загарбники 23 листопада вкотре вдарили по об'єктах української енергосистеми, внаслідок чого у багатьох містах зникло світло. Однак це не завадило київським лікарям продовжити рятувати пацієнтів.

Відео роботи медиків оприлюднили в Інституті серця МОЗ України. Його очільник Борис Тодуров розповів, як минула операція.

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Відключення світла не завадили лікарям врятувати дитину

В Інституті серця розповіли, що 23 листопада стали свідками ще одного "руського миру" в дії – ракетний обстріл, який забрав життя людей, знеструмив та зневоднив міста й цілі області. Проте лікарі продовжують працювати, попри все.

Сьогоднішній ракетний обстріл Києва забрав кілька життів киян, занурив місто у темряву та холод. В Інституті серця МОЗ України – 190 пацієнтів та 300 співробітників. Ось уже кілька годин нема води. Поки справляємося самотужки, але з кожною годиною все важче,

– зазначив Тодуров.

Він додав, що в Інституті продовжують робити лише екстрені операції. Лікарі проведуть ніч у клініці, адже треба контролювати ситуацію.

"Дякую всім співробітникам за злагоджену та самовіддану роботу. У цій нестандартній ситуації ми не втратили жодного хворого. Дякую київським комунальним службам за підтримку. Наш медичний фронт ми триматимемо до переможного кінця", – заявив професор.

На відео він показав, як під час відключення світла дитині робили операцію на серці. Під час втручання в операційній зникло світло через масований ракетний удар окупантів. Завершити роботу допоміг генератор.

Борис Тодуров розповів, як лікарі оперували серце дитині під час відключення світла: відео