Киевские врачи прооперировали сердце ребенку, несмотря на отключение света: впечатляющее видео

Российские захватчики 23 ноября в очередной раз ударили по объектам украинской энергосистемы, в результате чего во многих городах исчез свет. Однако это не помешало киевским врачам продолжить спасать пациентов.

Видео работы медиков обнародовали в Институте сердца Минздрава Украины. Его глава Борис Тодуров рассказал, как прошла операция.

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Отключение света не помешало врачам спасти ребенка

В Институте сердца рассказали, что 23 ноября стали свидетелями еще одного "русского мира" в действии – ракетный обстрел, который унес жизни людей, обесточил и обезводил города и целые области. Однако врачи продолжают работать, несмотря ни на что.

Сегодняшний ракетный обстрел Киева унес несколько жизней киевлян, погрузил город во тьму и холод. В Институте сердца Минздрава Украины – 190 пациентов и 300 сотрудников. Вот уже несколько часов нет воды. Пока справляемся самостоятельно, но с каждым часом все труднее,

– отметил Тодуров.

Он добавил, что в Институте продолжают делать только экстренные операции. Врачи проведут ночь в клинике, ведь нужно контролировать ситуацию.

"Благодарю всех сотрудников за слаженную и самоотверженную работу. В этой нестандартной ситуации мы не потеряли ни одного больного. Спасибо киевским коммунальным службам за поддержку. Наш медицинский фронт мы будем держать до победного конца", – заявил профессор.

На видео он показал, как при отключении света ребенку делали операцию на сердце. Во время вмешательства в операционной пропал свет из-за массированного ракетного удара оккупантов. Завершить работу помог генератор.

Борис Тодуров рассказал, как врачи оперировали сердце ребенку во время отключения света: видео