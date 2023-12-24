Множинні переломи: у якому стані постраждалі чоловік та діти внаслідок вибуху у Львові
Джерело:Львівська міська рада
Постраждалі внаслідок вибуху в будинку, який стався вчора ввечері у Львові, отримали медичну допомогу. Двох дітей оглянули і відпустили з лікарні, а чоловік – усе ще перебуває у відділі інтенсивної терапії.
Про стан потерпілих розповіли у міській раді Львова 24 грудня. Зазначають, що до лікарні святого Миколая дітей привезли учора.
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Їх обстежили, надали необхідну медичну допомогу та відпустили додому, адже подальшого лікування вони не потребували.
Чоловік має множинні переломи
А ось постраждалий чоловік наразі перебуває у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії Лікарні святого Луки Першого територіального медоб'єднання Львова.
За словами медиків, в постраждалого – перелом ключиці та множинні переломи ребер.
Його стан важкий, однак стабільний, уточнили у міськраді.
Що відомо про інцидент
- Ввечері 23 грудня у Львові на вулиці Княгині Ольги у двоповерховому приватному будинку стався вибух газу, через що виникла пожежа та зруйнувалась частина будинку.
- Внаслідок вибуху троє людей загинули, ще троє травмувались.
- Правоохоронці розслідують усі обставини події, розпочато кримінальне провадження.