Множественные переломы: в каком состоянии пострадали мужчина и дети в результате взрыва во Львове

Пострадавшие в результате взрыва в доме, произошедшем вчера вечером во Львове, получили медицинскую помощь. Двоих детей осмотрели и отпустили из больницы, а мужчина все еще находится в отделе интенсивной терапии.

О состоянии потерпевших рассказали в городском совете Львова 24 декабря. Отмечают, что в больницу святого Николая детей привезли вчера.

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Их обследовали, оказали необходимую медицинскую помощь и отпустили домой, ведь в дальнейшем лечении они не нуждались.

У мужчины есть множественные переломы.

А вот пострадавший мужчина находится в отделении анестезиологии и интенсивной терапии Больницы святого Луки Первого территориального медобъединения Львова.

По словам медиков, у пострадавшего – перелом ключицы и множественные переломы ребер.

Его состояние тяжелое, однако стабильное, уточнили в горсовете.

Что известно об инциденте