Множественные переломы: в каком состоянии пострадали мужчина и дети в результате взрыва во Львове
Источник:Львовский городской совет
Пострадавшие в результате взрыва в доме, произошедшем вчера вечером во Львове, получили медицинскую помощь. Двоих детей осмотрели и отпустили из больницы, а мужчина все еще находится в отделе интенсивной терапии.
О состоянии потерпевших рассказали в городском совете Львова 24 декабря. Отмечают, что в больницу святого Николая детей привезли вчера.
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Их обследовали, оказали необходимую медицинскую помощь и отпустили домой, ведь в дальнейшем лечении они не нуждались.
У мужчины есть множественные переломы.
А вот пострадавший мужчина находится в отделении анестезиологии и интенсивной терапии Больницы святого Луки Первого территориального медобъединения Львова.
По словам медиков, у пострадавшего – перелом ключицы и множественные переломы ребер.
Его состояние тяжелое, однако стабильное, уточнили в горсовете.
Что известно об инциденте
- Вечером 23 декабря во Львове по улице Княгини Ольги в двухэтажном частном доме произошел взрыв газа, из-за чего возник пожар и разрушилась часть дома.
- В результате взрыва три человека погибли, еще трое травмировались.
- Правоохранители расследуют все обстоятельства происшествия, начато уголовное производство.