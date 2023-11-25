Поширене венеричне захворювання підвищує ризик деменції

У пошуках причин деменції вчені продовжують розглядати можливий вплив інфекцій на мозок. Нещодавні дослідження показують, що герпесвірус, що викликає інфекції в області статевих органів, може прискорювати старіння мозку.

Віруси герпесу

Герпес викликає вірус двох типів: HSV-1 та HSV-2. Перший, як правило, асоціюється з оральним герпесом, тоді як другий тип частіше викликає генітальний герпес, що вражає область статевих органів.

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За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, герпес другого типу має 491 мільйон людей по всьому світу. Нині не існує препаратів, здатних повністю усунути вірус з організму.

В останні роки вчені приділяють особливу увагу впливу інфекційних захворювань на ризик деменції. У 2018 році американські дослідники виявили зв'язок між вірусом герпесу в тканинах мозку та ризиком розвитку хвороби Альцгеймера. Вони зазначили, що вірус може впливати на активність кількох генів, що беруть участь у процесах, який призводять до розвитку цього нейродегенеративного захворювання.

Вірус генітального герпесу підвищує ризик деменції

Причини розвитку хвороби Альцгеймера залишаються до кінця незрозумілими. Згідно з однією з гіпотез, ключову роль можуть грати центральне та периферичне запалення, спричинене інфекціями. Для перевірки цієї теорії дослідники з Колумбійського університету (США) вирішили виявити взаємозв'язок між впливом різних патогенів, таких як цитомегаловірус, віруси простого герпесу, хламідії, гелікобактер пілорі, та станом мозку, аналізуючи дані МРТ.

Вчені встановили, що вплив генітального герпесу, наявність якого в організмі визначали за аналізом крові, послідовно асоціювався зі зменшенням товщини кори головного мозку. За словами авторів дослідження, найімовірніший висновок з таких результатів – вірус простого герпесу другого типу може бути ознакою прискореного старіння мозку. А воно, своєю чергою, підвищує ризик розвитку деменції.