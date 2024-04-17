"Покоління без диму": Британія погодили заборону куріння для тих, хто народився після 2009 року
Джерело:Reuters
Велика Британія планує заборонити куріння для молодих людей, які народилися після 2009 року. Ініціатива спрямована на створення першого покоління, вільного від тютюнового диму.
Законопроєкт пройшов перше голосування в британському парламенті. Його подав прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак, однак десятки його однопартійців голосували проти.
Дивіться також У Латвії заборонять курити молоді до 20 років: яке покарання за порушення
Це означатиме, що усі особи, яким цьогоріч виповниться або вже виповнилося 14 років, не матимуть права легально купити сигарети.
"Покоління, вільне від диму"
Законопроєкт зробить незаконним продаж тютюнових виробів для всіх, хто народився після 1 січня 2009 року. Щоправда, він має на меті не криміналізувати куріння, а заборонити дітям, народженим 2009 року й пізніше, легально купувати тютюн.
Міністр охорони здоров'я Британії Вікторія Аткінс вважає, що це допоможе створите "покоління, вільне від диму".
Якщо законопроєкт остаточно затвердять в Палаті лордів, законодавство Великої Британії щодо куріння стане одним з найсуворіших у світі.
Попри те, що ініціатива має противників в уряді, заборона куріння для дітей і підлітків – одна з головних політичних ініціатив Сунака напередодні виборів, запланованих на кінець 2024 року.
Як у світі боряться із курінням
- Схожий антитютюновий закон мав набути чинності в Новій Зеландії, два роки тому там було ухвалено заборону на продаж сигарет особам, які народились з 2008 року. Однак, новий уряд скасував заборону цьогоріч.
- Швеція наближається до статусу першої країни, вільної від тютюнового диму. Рівень куріння в країні впав до 5,6% серед населення віком від 15 років.
- Канада першою у світі друкуватиме попередження про шкоду куріння на кожній окремій сигареті.