"Поколение без дыма": Британия согласовали запрет курения для тех, кто родился после 2009 года

Великобритания планирует запретить курение для молодых людей, которые родились после 2009 года. Инициатива направлена на создание первого поколения, свободного от табачного дыма.

Законопроект прошел первое голосование в британском парламенте. Его подал премьер-министр Великобритании Риши Сунак, однако десятки его однопартийцев голосовали против.

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Это будет означать, что все лица, которым в этом году исполнится или уже исполнилось 14 лет, не будут иметь права легально купить сигареты.

"Поколение, свободное от дыма"

Законопроект сделает незаконной продажу табачных изделий для всех, кто родился после 1 января 2009 года. Правда, его цель не криминализировать курение, а запретить детям, рожденным в 2009 году и позже, легально покупать табак.

Министр здравоохранения Великобритании Виктория Аткинс считает, что это поможет создать "поколение, свободное от дыма".

Если законопроект окончательно утвердят в Палате лордов, законодательство Великобритании по курению станет одним из самых строгих в мире.

Несмотря на то, что инициатива имеет противников в правительстве, запрет курения для детей и подростков – одна из главных политических инициатив Сунака накануне выборов, запланированных на конец 2024 года.

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