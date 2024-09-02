Перша людина у світі отримала вакцину проти раку легенів

Клінічні випробування нової мРНК-вакцини BNT116, спрямованої на боротьбу з не дрібноклітинним раком легень, стартували у кількох країнах, включаючи Велику Британію, де першу дозу отримав 67-річний Януш Рац, лондонський вчений у галузі штучного інтелекту.

Рац, який дізнався про свій діагноз у травні 2024 року, пройшов курс хіміо- та радіотерапії, а потім взяв участь у випробуваннях, отримавши шість ін'єкцій нового препарату в Університетському коледжі Лондона.

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Він висловив сподівання, що його участь у дослідженні допоможе у боротьбі з раком і зробить терапію більш доступною для всіх, хто потребує.

Що відомо про нову вакцину проти раку легенів

Вакцина BNT116, розроблена компанією BioNTech, відомою своєю співпрацею з Pfizer у створенні вакцини проти COVID-19, містить шість мРНК, що кодують антигени, асоційовані з пухлиною. В рамках випробувань пацієнти отримують шість доз вакцини щотижня протягом перших двох циклів, а потім одну дозу кожні три тижні протягом 54 тижнів.

Попередні випробування навесні 2023 показали відсутність серйозних побічних ефектів у пацієнтів середнього віку 65 років. Вакцинація поєднувалася з приймання цеміплімабу, моноклонального антитіла, що використовується для лікування плоскоклітинного раку шкіри. Деякі пацієнти мали підвищення температури, озноб та блювання, а у п'ятьох були зафіксовані більш серйозні побічні ефекти, включаючи пневмоторакс другого ступеня, лихоманку, стомлюваність та пневмонію.

Важливість нової вакцини

Онколог Сіо Мін Лі з Національного інституту досліджень у галузі охорони здоров'я та догляду висловив сподівання, що нова вакцина покращить виживання пацієнтів з раком легень, доповнюючи імунотерапію. У випробуваннях візьмуть участь 130 пацієнтів із різними стадіями не дрібноклітинного раку легень.

Рак легень продовжує залишатися провідною причиною смертності від онкологічних захворювань у світі, причому основним фактором ризику є куріння. ВООЗ пов'язує з ним до 85% випадків захворювання. Лікарі закликають курців звертати увагу на тривожні симптоми, такі як постійний кашель, біль у грудях та задишка, щоб діагностувати хворобу на ранній стадії.