У Британії хірург прооперував пацієнта швейцарським ножем, яким нарізав собі обід

У Великій Британії хірург під час операції використав швейцарський армійський ніж, щоб розрізати грудну клітку пацієнта із зупинкою серця. Чоловік нарізав цим ножем собі фрукти на обід.

Хірург пояснив свій вчинок тим, що "не зміг знайти стерильний скальпель". Про це повідомляє Metro.

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Подробиці інциденту

Інцидент трапився у грудні 2023 року у лікарні University Hospitals Sussex NHS Foundation Trust. Фонд NHS, який керує установою, розповів, що пацієнту потрібна була невідкладна операція. Але перед тим, як він потрапив до операційної, у нього сталася зупинка серця.

Під час невідкладної допомоги хірург використовував ніж, яким він зазвичай ріже фрукти на обід. На щастя, пацієнт вижив.

Хірург сам повідомив про свій вчинок. Разом з усією командою в лікарні проаналізувало те, що сталося.

У пацієнта, якому мали зробити невідкладну операцію, сталася зупинка серця перед тим, як його доправили до операційної, і в результаті він потребував негайної допомоги для порятунку життя. Життя пацієнта, на щастя, було врятовано завдяки діям хірургічної команди, але всі причетні визнали, що дії, вжиті в той момент, виходили за рамки звичайних процедур і не повинні були бути необхідними,

– сказала головна лікарка фонду, професорка Кетрін Урч.

Професор Грем Постон, експерт-свідок з питань клінічної недбалості та колишній хірург-консультант, сказав: "Це мене дивує і обурює. По-перше, складаний ніж не є стерильним. По-друге, він не є операційним інструментом. І, по-третє, весь набір мав бути там".

Пацієнта проінформували про інцидент. Головна юристка юридичної фірми Slater and Gordon Ніша Шарма, яка представляє інтереси пацієнтів та їхніх родин, назвала цей випадок "абсолютно жахливим" і шокуючим.