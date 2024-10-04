В Британии хирург прооперировал пациента швейцарским ножом, которым нарезал себе обед

В Великобритании хирург во время операции использовал швейцарский армейский нож, чтобы разрезать грудную клетку пациента с остановкой сердца. Мужчина нарезал этим ножом себе фрукты на обед.

Хирург объяснил свой поступок тем, что "не смог найти стерильный скальпель". Об этом сообщает Metro.

Смотрите также Никто из врачей не мог такое представить: у женщины обнаружили беременность в печени

Подробности инцидента

Инцидент произошел в декабре 2023 года в больнице University Hospitals Sussex NHS Foundation Trust. Фонд NHS, который руководит учреждением, рассказал, что пациенту нужна была неотложная операция. Но перед тем, как он попал в операционную, у него произошла остановка сердца.

Во время неотложной помощи хирург использовал нож, которым он обычно режет фрукты на обед. К счастью, пациент выжил.

Хирург сам сообщил о своем поступке. Вместе со всей командой в больнице проанализировало то, что произошло.

У пациента, которому должны были сделать неотложную операцию, произошла остановка сердца перед тем, как его доставили в операционную, и в результате он нуждался в немедленной помощи для спасения жизни. Жизнь пациента, к счастью, была спасена благодаря действиям хирургической команды, но все причастные признали, что действия, принятые в тот момент, выходили за рамки обычных процедур и не должны были быть необходимыми,

– сказала главный врач фонда, профессор Кэтрин Урч.

Профессор Грэм Постон, эксперт-свидетель по вопросам клинической халатности и бывший хирург-консультант, сказал: "Это меня удивляет и возмущает. Во-первых, складной нож не является стерильным. Во-вторых, он не является операционным инструментом. И, в-третьих, весь набор должен был быть там".

Пациента проинформировали об инциденте. Главный юрист юридической фирмы Slater and Gordon Ниша Шарма, которая представляет интересы пациентов и их семей, назвала этот случай "абсолютно ужасным" и шокирующим.