Щастя виявилося вмінням: як його опанувати

Можна навчити людину почуватися щасливою, і стабільна робота над психологічним щастям може допомогти зберегти відчуття балансу та гармонії. Такі висновки зробили вчені, які проводили тестування специфічного курсу на цю тему.

Часто психічний добробут пов'язані зі способом життя. Як приклад, раніше проведені дослідження вказували на те, що вживання ультраперероблених продуктів збільшує ймовірність розвитку психічних захворювань, у той час, як прояв просоціальної поведінки, включаючи допомогу іншим, сприяє відчуттю щастя.

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Нове дослідження щастя

Фахівці з Бристольського та Єльського університетів (Великобританія та США відповідно) запропонували, що навчання факторів, що впливають на почуття стану, може допомогти людям створювати та підтримувати цей стан. Вони розробили курс "Наука щастя", щоб перевірити цю гіпотезу та оцінили, як змінилося самопочуття студентів після його проходження.

У дослідженні брали участь студенти старших курсів, які на першому курсі (2018 – 2019 або 2020 – 2021 навчальному році) проходили модуль "Наука щастя". Усього було 905 учасників, проте опитування про самовідчуття до та після курсу пройшли 638 осіб. Інші відповідали на запитання вчених або тільки до початку навчання, або тільки після завершення курсу.

Автори дослідження зібрали дані про самопочуття студентів не лише безпосередньо після завершення курсу, а й через 12 – 29 місяців, вперше аналізуючи довгостроковий вплив "курсу щастя".

На курсі студенти вивчали сучасні рецензовані дослідження про щастя, проведені психологами та нейробіологами. Ґрунтуючись на даних про те, що робить людей щасливими, студенти формували у себе корисні звички, такі як виконання фізичних вправ, медитація, ведення щоденника.

Як стати щасливим

Відразу після курсу його учасники оцінили своє самопочуття на 10 – 15% краще, ніж на початок навчання. Але через два роки ефект зберігався тільки у тих, хто перетворив "правильну" поведінку на регулярну практику.

Серед несподіваних відкриттів, отриманих у ході курсу, було те, що багато науково підтверджених способів відчути себе щасливими пов'язані не з власним добробутом, а з взаємодією з іншими.

Наприклад, спілкування з незнайомими людьми, яке багато хто зазвичай уникає, виявилося корисним, а витрачати гроші на подарунки для близьких було кориснішим для емоційного стану, ніж витрачати їх на себе.

Крім того, дослідження, включені до курсу "Наука щастя", показали, що самотність послаблює імунну систему, тоді як прогулянки на природі допомагають "відключити" негативні думки.