Прорив в лікуванні інсульту: знайшли нові ефективні ліки

Дослідники запропонували нову терапію інсульту, яка ефективно захищає мозок від ушкоджень.

Проблеми в лікуванні інсульту

Інсульт небезпечний не тільки ймовірністю смерті, а й інвалідністю, до якої він може призвести. На щастя, тепер дослідники мають інструмент, який допоможе з цим впоратися.

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Ті, хто виживає після інсульту, часто зазнають серйозних пошкоджень головного мозку. На додаток до людських страждань, догляд за цими пацієнтами коштує дуже дорого для систем охорони здоров'я. Тому важливо, щоб ми знайшли методи лікування, які можна використовувати для відновлення мозку одразу після перенесеного інсульту,

– розповів Сандіп Кансе, один з авторів нового дослідження.

У дослідженні вчені зосередилися на білку, який циркулює в крові – фактор VII-активуючої протеазою (FSAP). Його давно пов'язали з інсультом, і дослідження показують, що його рівні збільшуються після інсульту. І люди з мутацією гена, яка знижує рівень FSAP, часто наражаються на вищий ризик розвитку інсульту.

Ведення білка захищає мозок після інсульту

Гіпотеза дослідників полягала в тому, що FSAP деякою мірою захищає мозок від шкідливих наслідків інсульту, і, можливо, це можна було б використати для створення терапії. Першим кроком було вивчення того, що відбувається з мозком мишей, у яких вироблення FSAP повністю пригнічене під час інсульту. Виявилося, що миші, у яких було видалено ген FSAP, отримали більше ушкоджень мозку, ніж звичайні тварини. Це показує, що ген є важливим для захисту мозку.

Наступний крок у дослідженні продемонстрував, що введення FSAP мишам після індукції інсульту значно покращило їх відновлення та виживання. За словами вчених, їх чекає ще низка доклінічних випробувань, перш ніж терапію буде дозволено застосовувати на людях.