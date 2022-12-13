Вчені вперше вилікували рак крові за допомогою редагування геному

Вчені застосували новий революційний тип ліків та змогли вилікувати невиліковний рак у дівчинки-підлітка.

Британські лікарі вилікували 13-річну дівчинку, на ім'я Аліса від гострої форми лейкемії за допомогою базового редагування геному. Технологію винайшли шість років тому та використали вперше.

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Новий метод лікування раку

Рак у Аліси виявили навесні 2021 року, хвороба швидко прогресувала. Коли хімієтерапія та пересадка кісткового мозку не спрацювали, лікарі вбудували до генома дівчинки модифіковані донорські T-лімфоцити – клітини, здатні вбивати пухлини.

Через місяць у Аліси настала ремісія. Їй ще раз пересадили кістковий мозок, щоби підтримати імунітет. Через пів року після редагування геному тести на рак негативні.

Я навчилася цінувати кожну дрібницю. Я просто вдячна, що зараз я тут. Дивно, що я мала таку можливість, я дуже вдячна за неї, і в майбутньому технологія допоможе й іншим дітям,

– сказала Аліса.

Зараз вона з нетерпінням чекає на Різдво, готується стати подружкою нареченої на весіллі своєї тітки, збирається знову сісти на велосипед і повернутися до школи.

Нова галузь медицини

Аліса стала першою з 10 дітей, яким дадуть препарат у рамках клінічного випробування. Вчені вважають, що цей метод стане новою галуззю в медицині та зробить прорив в лікуванні раку. Оскільки дає можливість змусити імунну систему вбивати ракові пухлини.