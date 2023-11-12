Бактерії керують людьми: як мікрофлора впливає на настрій та енергійність

Вчені проводять дослідження, щоб з'ясувати, чи можливий зв'язок між мікроорганізмами, що проживають у кишечнику, та рівнем фізичної та психічної активності у людини.

Вчені аналізують кишковий мікробіом в кишечнику людини, і досліджують його зв'язок із рівнем енергії, як фізичної, так і розумової.

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Кишковий мікробіом, що складається з багатьох видів мікроорганізмів, вже відомий своїм впливом на різні аспекти людського здоров'я, такі як психічний стан, ожиріння та хвороби Альцгеймера. Цей мікробіом може бути індивідуальним для кожної людини і залежить від різних факторів, включаючи спосіб життя та дієту.

Нове дослідження мікробіому

Вчені з Університету Кларксона на чолі з доктором Алі Булані досліджують, чи існують певні мікробіоми, які пов'язані з рівнем фізичної та розумової енергії, а також фізичною та розумовою втомою. Це дослідження дозволяє краще зрозуміти, як кишковий мікробіом може впливати на загальне відчуття енергії та фізичного стану людини.

Оскільки повне дослідження цієї проблеми занадто дороге, вчені вирішили провести початкове дослідження на невеликій вибірці фізично активних дорослих. В експеримент запросили 39 молодих людей, які раніше брали участь у дослідженні мікробіому кишечника.

Спершу учасники пройшли онлайн-опитування, яке визначало психічний та фізичний стан людини. Потім молоді люди попросили згадати продукти, які вони їли за 24 години до експерименту. Далі зі зразків їхнього калу було виділено та проаналізовано ДНК бактерій для ідентифікації присутніх мікробів. А потім вчені провели двоетапний аналіз мікробіому.

Бактерії в кишківнику впливають на втому та настрій

Результати роботи підтвердили, що розумова енергія та розумова втома, а також фізична енергія та фізична втома – це чотири різні біологічні настрої, які можуть частково збігатися. Як підкреслюють вчені, людина може бути одночасно і фізично енергійною, і фізично втомленою. Крім того, з'ясувалося, що енергія та втома – це унікальні характеристики, які визначаються окремими бактеріями і не залежать від дієти.

Експерти також зауважили, що бактерії та метаболоми (амінокислоти, ферменти, які виділяють бактерії), які відповідають за метаболізм, були пов'язані або з розумовою, або з фізичною енергією, тоді як бактерії, що відповідають за запалення в кишечнику, були пов'язані з розумовою чи фізичною втомою.