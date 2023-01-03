Велика різниця: вчені порівняли інтелект близнюків, які виросли в різних країнах

Пара однояйцевих близнюків, які виросли у різних країнах, продемонструвала несподівано великі розбіжності у розумових здібностях, але вкрай схожі риси характеру.

Роз'єднанні близнюки

У дослідженні вчені проаналізували різницю між одним близнюком, що виріс у США, та іншим у Південній Кореї. Двоє дітей були роз'єднані в 1974 році і зустрілися тільки в 2020.

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Після возз'єднання близнюки пройшли серію тестів у рамках дослідження, які оцінювали їхній інтелект, особистісні характеристики та психічне здоров'я. Дивно, але результати показали значні відмінності в інтелекті: IQ близнюка, який виріс у США, був на 16 пунктів нижчий, ніж у близнюка, який виріс у Кореї.

Чому результати здивували

Результати суперечать попереднім дослідженням монозиготних близнюків, згідно з якими різниця в IQ не перевищує семи балів. При цьому пара мала багато спільного: дослідники виявили сильні риси особистості, самооцінки та психічного здоров'я.

Вчені поки що не можуть сказати, звідки взялася така різниця в інтелекті. Вони зазначають, що обидва близнюки мали високий рівень свідомості, а це означає, що вони були добре організовані і прагнули успіху.

У той час як близнюк з Кореї розповідав, що ріс у люблячій та гармонійній сім'ї, близнюк із США повідомив про більш жорстке виховання з регулярними конфліктами та розлученням прийомних батьків.