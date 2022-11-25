Науковці оживили стародавній вірус з вічної мерзлоти

Міжнародна група вчених оживила стародавній вірус, який пролежав у сибірській вічній мерзлоті протягом 48 500 років.

Новий стародавній вірус

Науковці знайшли у вічній мерзлоті Сибіру кілька доісторичних вірусів. Найстаршому з них 48,5 тисяч років. Його реанімували та відтворили в лабораторії. Він став найдавнішим серед відроджених вірусів за всю історію.

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Вірусолог Жан-Мішель Клавері та його команда знайшли цей вірус на глибині 16 метрів під дном озера в аласі Юкечі. Він належить до роду пандоравірусів. Вчені стверджують, що біологічний агент безпечний для тварин та рослин і заражає лише найпростіших.

Але вчені попереджають, що інші віруси, які потрапляють у воду через танення льодовиків, можуть бути небезпечними та призвести до нових пандемій.

Для чого вивчають такі віруси

Пандоравірус, названий на честь скриньки Пандори, – це рід гігантських вірусів, вперше відкритий у 2013 році, і другий за величиною рід серед усіх відомих вірусів. Він має довжину один мікрометр і ширину 0,5 мікрометра, тобто його можна побачити за допомогою світлового мікроскопа.

Дослідники вважають: вивчення невідомих науці вірусів допоможе підготуватися до потенційних спалахів інфекцій у майбутньому. Вони можуть статися після того, як вічна мерзлота розтане через зміну клімату.