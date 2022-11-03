Вчені знайшли "вимикач" імунної системи: як він може працювати

Австралійські вчені зробили новий важливий крок в розумінні роботи імунної системи. У новому дослідженні вони знайшли "вимикач" імунітету, який допоможе в лікуванні інфекцій.

Імунна система людини – це головний захисний механізм, яким оснащено наше тіло. Попри її важливість, ми все ще багато чого не знаємо про цей складний механізм. Але науковці продовжують його вивчати і часто роблять дуже неочікувані відкриття.

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Нове дослідження імунітету

В новому дослідженні вчені з Університету Мельбурна та Інституту Догерті виявили "вимикач" імунної системи. Цей механізм будується на білку MR1 – який діє як молекулярна система тривоги, він сповіщає лейкоцити (клітини, які відповідають за захист організму від патогенів) про вторгнення інфекції. Хоча попередні дослідження прояснили роль цього білка в активації імунної системи, механізм його вимкнення все ще залишався загадкою.

"Вимикач" імунної системи

Ми виявили, що в наших клітинах є білки – AP2 – які зв’язуються з MR1 і переміщують його всередину клітин. Потрапивши туди, MR1 більше не може сигналізувати білим кров’яним клітинам, що фактично вимикає імунну відповідь

– розповів автор дослідження доктор Хеміш Маквільям.

Він зазначив, що видалення AP2 з клітин може регулювати активацію MR1, яка стимулює або пригнічує присутність лейкоцитів.

Члени дослідницької групи вважають, що це важливе відкриття, оскільки воно розкриває розуміння молекули MR1, що, своєю чергою, відкриває шлях до лікування захворювань імунної системи. Можливість вмикати або вимикати захисні механізми нашого оргазму стане важливою допомогою в боротьбі з інфекційними захворюваннями.