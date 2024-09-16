80 тисяч доз пройшли контроль: які вакцини проти грипу будуть в Україні цього року

Уже невдовзі в Україні можливе традиційне зростання захворюваності на грип. Тож, медична система готується до можливих ризиків: майже 80 тисяч доз вакцини проти грипу невдовзі надійдуть до медичних закладів та аптек.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я. Там зазначили, що мова про препарат французького виробництва. Вакцина ефекктивна проти 4-х штамів вірусу грипу.

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Які вакцини проти грипу є в Україні

79 750 доз препарату французького виробництва пройшли державний контроль якості і отримали позитивний висновок щодо відповідності стандартам.

Ще 88 200 доз цієї ж вакцини перебувають на стадії перевірки. До кінця вересня в обіг планують ввести ще 81 850 доз препарату.

Зараз проходять контроль 61 150 доз вакцини проти грипу корейського виробництва.

Вакцинація проти грипу

Щороку в Україні фіксують близько 6 мільйонів випадків інфекційних захворювань, 98% з них – грип та ГРВІ.

Зростання захворюваності очікують з початком жовтня. Найефективнішим методом профілактики грипу є вакцинація.