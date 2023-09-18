Нові дані: наскільки ефективна вакцина проти раку шийки матки

Вчені вкотре підтвердили, що вакцинація від вірусу папіломи людини (ВПЛ) знижує ризик розвитку раку шийки матки та деяких інших пухлин. Так, у дівчат, на яких була орієнтована кампанія вакцинації, коли їм було по 12 – 13 років, ризик раку шийки матки знизився на 87%, а карциноми – на 97%.

Такі дані вчені отримали, проаналізувавши підсумки кампанії вакцинації у Великій Британії. Вакцинація проти вірусу папіломи людини (ВПЛ) – найважливіша складова плану Всесвітньої організації охорони здоров'я у боротьбі з раком шийки матки.

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Вірус папіломи людини

Вакцини проти ВПЛ бувають чотиривалентними та двовалентними – проти чотирьох і двох штамів вірусу відповідно. Останні становлять 23% ринку глобального ринку, вони працюють проти штамів, які відповідають за 70 – 80% випадків раку шийки матки.

Раніше дослідження показували, що вакцинація проти ВПЛ може знижувати ризик передракових захворювань шийки матки у жінок, які до імунізації не були інфіковані цим вірусом. Однак прямих та якісних доказів того, що вакцинація попереджує безпосередньо рак шийки матки, раніше не існувало, зазначають автори цього дослідження.

Нове дослідження вакцини проти ВПЛ

Вон підбили підсумки масової вакцинації у Великій Британії з 2006 по 2019 рік. Насамперед вона була націлена на дівчаток віком 12-13 років. У віці 14 – 16 та 16 – 18 років додатково щеплювали тих, хто не отримав щеплення раніше.

За період, що охоплює дослідження, у Великій Британії було встановлено 28 тисяч діагнозів раку шийки матки та 300 тисяч – карцином in situ (коли пухлина дуже дрібна – не виходить за межі епітелію слизової оболонки). Вчені підрахували, що у щеплених дівчат розвинулося на 450 і 17200 менше випадків пухлин цих двох типів відповідно, ніж могло б розвинутись без вакцинації.

Вакцинація проти ВПЛ зменшує ризик раку

У дівчат, на яких було націлено кампанію вакцинації, коли їм було по 12 – 13 років, ризик раку шийки матки знизився на 87%, а карциноми in situ - на 97 %. Хоча б одну дозу вакцини отримали 89%, повністю щеплені трьома дозами були 85%.

Серед дівчат, на яких поширювалися додаткові кампанії вакцинації у 14 – 18 років, показники були скромнішими – ризик раку шийки матки знижувався у них на 34 – 65%. У цій групі було значно менше повністю щеплених. Крім того, при пізнішій вакцинації у дівчаток був вищим ризик заразитися ВПЛ.