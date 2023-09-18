Новые данные: насколько эффективна вакцина против рака шейки матки

Ученые подтвердили, что вакцинация от вируса папилломы человека (ВПЧ) снижает риск развития рака шейки матки и некоторых других опухолей. Так, у девушек, на которых была ориентирована кампания вакцинации, когда им было по 12 – 13 лет, риск рака шейки матки снизился на 87%, а карциномы – на 97%.

Такие данные учёные получили, проанализировав итоги кампании вакцинации в Великобритании. Вакцинация против вируса папилломы человека (ВПЧ) – важнейшая составляющая плана Всемирной организации здравоохранения по борьбе с раком шейки матки.

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Вирус папилломы человека

Вакцины против ВПЧ бывают четырехвалентными и двухвалентными – против четырех и двух штаммов вируса соответственно. Последние составляют 23% рынка глобального рынка, они работают против штаммов, отвечающих за 70 – 80% случаев рака шейки матки.

Ранее исследования показывали, что вакцинация против ВПЧ может снижать риск предраковых заболеваний шейки матки у женщин, которые до иммунизации не были инфицированы этим вирусом. Однако прямых и качественных доказательств того, что вакцинация предупреждает непосредственно рак шейки матки, ранее не было, отмечают авторы этого исследования.

Новое исследование вакцины против ВПЧ

Она подвела итоги массовой вакцинации в Великобритании с 2006 по 2019 год. Прежде всего, она была нацелена на девочек в возрасте 12-13 лет. В возрасте 14 – 16 и 16 – 18 лет дополнительно прививали тех, кто не получил прививки раньше.

За период, охватывающий исследование, в Великобритании было установлено 28 тысяч диагнозов рака шейки матки и 300 тысяч – карцином in situ (когда опухоль очень мелкая – не выходит за пределы эпителия слизистой). Ученые подсчитали, что у привитых девушек развилось на 450 и 17200 меньше случаев опухолей этих двух типов соответственно, чем могло бы развиться без вакцинации.

Вакцинация против ВПЧ уменьшает риск рака

У девушек, на которых была нацелена кампания вакцинации, когда им было по 12 – 13 лет, риск рака шейки матки снизился на 87%, а карциномы in situ – на 97%. Хотя бы одну дозу вакцины получили 89%, полностью привитые тремя дозами были 85%.

Среди девушек, на которых распространялись дополнительные кампании вакцинации в 14 – 18 лет, показатели были более скромными – риск рака шейки матки снижался у них на 34 – 65%. В этой группе было гораздо меньше полностью привитых. Кроме того, при более поздней вакцинации у девочек был выше риск заразиться ВПЧ.