В Україну надійшла велика партія вакцини проти грипу: хто може щепитися безкоштовно

Міністерство охорони здоров’я розподілило по регіонах 193 тисячі доз вакцини від грипу, які були отримані у якості гуманітарної допомоги.

Хто може отримати щеплення проти грипу безкоштовно

Для більшості українців вакцинація проти грипу не є безкоштовною, тому що не входить до Національного календаря. Але люди з групи ризику мали можливість отримати вакцину безкоштовно.

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До них належать:

медики;

вагітні;

люди похилого віку із хронічними захворюваннями.

Також 56 тисяч доз вже надіслали для військових. Інші вакцини направили у регіони з урахуванням їхніх потреб. Наприклад, Одещина отримає понад 14 тисяч доз, Київщина – понад 10 тисяч, Закарпатська та Дніпропетровська області – близько 9 тисяч, а Полтавщина і Львівщина – близько 7 тисяч.

Як отримати щеплення за гроші

На комерційний ринок цьогоріч має надійти майже 150 тисяч вакцини від грипу, частина з них вже є в аптечній мережі та доступна для громадян.

І хоча оптимальний час введення вакцини від грипу – це вересень-жовтень, проте щеплення рекомендують робити протягом усього епідсезону. Імунітет до грипу формується через 7 – 14 днів,

– зазначили в МОЗ.

Вакцину можна придбати в аптеці приблизно за 300 гривень і безкоштовно зробити ін'єкцію в поліклініці. Вакцинуватися можна і у приватних клініках, але це обійдеться дорожче – від 550 до 650 гривень.



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