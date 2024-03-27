Як вагітність впливає на здоровʼя жінок: нове дивовижне відкриття

Виношування дитини має колосальне навантаження на жіночий організм, у зв'язку з чим його нерідко пов'язували із прискореним старінням. Однак останні дослідження показують, що після пологів відбувається зворотний процес.

Фахівці в галузі гінекології, акушерства, репродукції та педіатрії з Єльської медичної школи та Каліфорнійського університету в США застосували епігенетичний годинник (ряд маркерів ДНК) для оцінки біологічного старіння у жінок під час вагітності та після пологів.

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Стрес для організму під час вагітності

Вагітність супроводжує сильний фізіологічний стрес, тому її вважають природним випробуванням для жіночого організму, здатним виявити приховані проблеми. Вагітність також корелює із прискореним біологічним старінням, що було доведено у науковій роботі 2023 року.

Це підтверджується даними епігенетичних годинників – комплексом епігенетичних міток ДНК, які допомагають визначити біологічний вік тканин або органів. Своєю чергою, біологічний вік – найкращий предиктор проблем зі здоров'ям, наприклад серцево-судинних захворювань та деменції.

Нове дослідження вагітності

Наразі команда американських лікарів розширила висновки своїх колег. Вони проаналізували зразки крові, взяті у 119 жінок на початку, середній та пізній стадії вагітності. Останні зразки було взято у 68 учасниць приблизно через три місяці після пологів. Ці дані дозволили вченим оцінити швидкість біологічного старіння у жінок на основі основних компонентів епігенетичних годинників – мітильних міток PCHorvath1, PCPhenoAge та PCGrimAge.

Далі дослідники перевірили взаємозв'язок між тривалістю вагітності, прискореним біологічним старінням та впливом цих ефектів після народження дитини. У моделях враховувалися вік породіллі, її етнічна приналежність, рівень освіти, сімейний дохід, індекс маси тіла до вагітності та інші фактори.

Старіння та омолодження

В результаті було виявлено кореляцію між тривалістю вагітності та біологічним віком. На 18-му тижні вагітності показники скоригованого біологічного віку збільшувалися на 2,39 року для PCPhenoAge, на 1,19 року – для PCGrimAge, 2,52 року – для GrimAge2, 0,07 року – для PACE.

Тобто хоч вагітність прискорювала біологічне старіння, післяпологовий період супроводжувався явним відновленням. Щоправда, не у всіх воно було однаковим: виявилося, що учасниці, які до вагітності були на межі ожиріння, втратили менше років біологічного віку за три місяці після народження дитини, ніж жінки з нормальним ІМТ.

Водночас у матерів, які годували немовля виключно грудьми, біологічний вік знизився сильніше, ніж у тих, хто вводив у дитячий раціон молочну суміш. У майбутньому планується з'ясувати, чи діють зміни у біологічному віці жінки після пологів у довгостроковій перспективі та чи накопичуються ці ефекти у наступних вагітностях.