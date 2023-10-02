Як вагітність впливає на зір жінки

Вагітність – стан, з яким пов'язано безліч міфів та легенд. У тому числі це стосується здоров'я очей. В організмі жінки відбувається багато змін, але що з них норма, а що привід звернутися до лікаря?

Вагітність – особливий стан організму жінки, але не хвороба. Тому більшість ризиків для зору, які заведено асоціювати з вагітністю, лише поширені помилки.

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Які існують ризики під час вагітності та пологів для очей

Три найпоширеніші захворювання:

Дистрофічні зміни сітківки. За наявності цієї патології обов'язково показано лазерну коагуляцію сітківки. Під час потуг тонкі місця на сітківці можуть розірватися і це спричинить відшарування сітківки та незворотну втрату зору.

За наявності цієї патології обов'язково показано лазерну коагуляцію сітківки. Під час потуг тонкі місця на сітківці можуть розірватися і це спричинить відшарування сітківки та незворотну втрату зору. Діабетична ретинопатія. Стан, при якому стінка судин стає надмірно проникною. Рідина може проникати у тканини ока. Можуть виникати крововиливи. Ця патологія нерідко призводить до значного порушення зору.

Стан, при якому стінка судин стає надмірно проникною. Рідина може проникати у тканини ока. Можуть виникати крововиливи. Ця патологія нерідко призводить до значного порушення зору. Глаукома. Під час вагітності перебіг захворювання покращується, тому що знижується внутрішньоочний тиск. Але під час потуг внутрішньоочний тиск збільшується, це може призвести до пошкодження зорового нерва.

Які обстеження очей рекомендовані під час вагітності та при її плануванні

Відвідати офтальмолога потрібно при плануванні вагітності для виявлення захворювань, які можуть перешкоджати її нормальному перебігу. Наприклад, дистрофії сітківки, глаукоми, діабетичної ретинопатії, зазначив професор Альберт Ченг.

Якщо на момент планування вагітності жінка здорова, то в період вагітності необхідно відвідати офтальмолога ще як мінімум три рази один раз на триместр.

Під час огляду лікар проводить: