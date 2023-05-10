Ніколи так не снідайте: 10 продуктів, які краще не їсти зранку

Сніданок – важливий прийом їжі, пропускати його не радять багато дієтологів. Але й їсти на голодний шлунок теж можна далеко не усі продукти. У списку "небажаних" на ранковому столі – досить популярні смаколики.

Іноді ми забуваємо, що наше здоров'я багато в чому залежить саме від нас і нашого способу життя. А тому, варто не лінуватись, а відповідально ставитись до свого раціону. Ось список продуктів, які краще виключити зі свого сніданку, якщо хочете мати гарне самопочуття.

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Кава

Логічно, що люди люблять пити каву зранку, адже напій чудово бадьорить, але, тільки не натще. Є дослідження, які пов'язують споживання кави з розвитком гастриту. Кава має високу кислотність і, ймовірно, може негативно впливати на кислотність шлункового соку. Крім того, кава натще може стати причиною гормональних порушень.

Каву краще пити після сніданку, а не до нього.

Каші швидкого приготування

Каші швидкого приготування, або солодкі кукурудзяні пластівці не найкращий варіант сніданку. І хоч у фільмах ви досить часто могли бачити, як герої снідають саме так, це не причина харчуватись так само.

Солодке погано перетравлюється зранку. Крім того, такі продукти зазвичай виготовляють з великою кількістю консервантів і шкідливих підсолоджувачів. Це швидкі вуглеводи, після яких відчуття голоду повернеться дуже швидко.

Солодке

Бутерброд з джемом або солодкий круасан дуже приємно з'їсти на сніданок, але не дуже корисно. Наш організм не готовий перетравлювати солодощі з ранку. Після пробудження в організмі занадто мало інсуліну, щоб переварити солодку їжу. Такий сніданок може "забезпечити" вам стрибок інсуліну.



А ось яйця – білок, авокадо – жири – дуже гарний варіант сніданку / Фото Unsplash

Банан

Ці фрукти містять багато магнію, який, безсумнівно, потрібен організму. Але на голодний шлунок їх краще не їсти, щоб не порушити кальцієво-магнієвий баланс організму.

Копченості

Копченості взагалі не корисні для організму, а вживати їх на порожній шлунок тим більше не варто. Це дуже важка їжа для шлунка, яка довго перетравлюється і може викликати спазми.

Сирі овочі

Свіжі овочі безумовно дуже корисні, але їх краще з'їсти вже після сніданку або відкласти до обіду. У сирих овочах багато кислоти, яка подразнює шлунок і його слизові. Особливо багато кислот в помідорах, перці, цибулі, часнику.

Цитруси і цитрусовий сік

Тут таке ж пояснення, як і у випадку з овочами. Цитрусові багаті різними кислотами, які корисні для організму, але не натщесерце. Також в цитрусах багато цукру, що може навантажувати підшлункову.

Алкоголь

Хоч алкоголь зранку точно не так поширений, як пластівці, ковток вина натще – не найкраща ідея. Адже в такому разі його токсичний вплив на організм посилиться, а рівень глюкози в крові різко впаде.

Ба більше, алкоголь викликає почуття голоду, через що ви можете переїсти за сніданком і потім страждати від тяжкості в шлунку.