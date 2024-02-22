Відтепер українці можуть замовити ліки та отримати їх Укрпоштою

Укрпошта отримала право на реалізацію лікарських препаратів через роздрібну та онлайнову торгівлю. Таким чином, люди матимуть змогу отримати лікарські засоби поштою, зробивши замовлення через контакт-центр. Поштові послуги з доставлення ліків будуть надаватись безкоштовно.

Доставка ліків Укрпоштою

Пілотний проєкт "Укрпошта. Фармація" розпочне свою роботу у прифронтових районах: в Донецькій області та у деяких прикордонних районах Сумської області.

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Наразі в українських селах та селищах міського типу працюють близько 5 700 аптек та аптечних пунктів. Натомість загалом по країні залишається понад 20 тисяч сіл, які не мають аптечних пунктів,

– розповів міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Через Укрпошту може бути замовлено понад 10 тисяч найменувань безрецептурних лікарських препаратів. Також тут можна отримати ліки, які надаються за програмою "Доступні ліки":

серцево-судинних захворювань;

діабету;

хронічних хвороб дихальних шляхів;

розладів психіки, поведінки та епілепсії.

На сьогодні програма включає 515 лікарських засобів та медичного обладнання, які можна отримати за рецептом лікаря, безкоштовно або з невеликою доплатою. Медикаменти будуть відправлені з аптечного закладу компанії та доставлені до найближчого поштового відділення Укрпошти.

Після успішного запуску проєкт планується його розширення, і до нього будуть долучені прилеглі до лінії фронту області Харків, Херсон, Миколаїв, Запоріжжя та інші. Майбутня мета – усі населені пункти країни.

Як зробити замовлення

Щоб замовити лікарські препарати, просто зателефонуйте за номером 0 800 300 545. Для консультації з фахівцем просто слідуйте за голосовими вказівками у меню. Ваше замовлення буде упаковано та відправлено за допомогою послуги "Укрпошта Експрес".

Відстежити відправлення можна на сайті, у мобільному застосунку та через чат-бот у месенджерах. Для перевірки правильності комплектації замовлення передбачено огляд вмісту посилки під час її вручення.