Військовий заразився одразу шістьма стійкими до ліків бактеріями

Війна несе багато загроз, деякі з них очевидні, а деякі – непомітні для очей. Такою проблемою є поширення бактерій, стійких до ліків.

Видання розповіло історію українського військового, який був інфікований одразу шістьма такими мікроорганізмами. В однієї з бактерій в організмі українського бійця виявилася стійкість до всіх протестованих антибіотиків. Це змусило хвилюватися експертів у галузі охорони здоров'я.

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Медики вважають, що поширення бактерій, стійких до ліків, може стати проблемою для всього світу.

З огляду на вимушену міграцію населення, множинна медикаментозна стійкість збудників ранових захворювань сьогодні є проблемою не лише для України, а й для систем охорони здоров'я в усьому світі, особливо в країнах ЄС,

– йдеться у статті.

Проблема не нова, але що унікального саме у цій історії

Зростання антибіотикорезистентності бактерій — це досить поширена проблема. Згідно з дослідженням, у 2019 році стійкість до ліків стала безпосередньою причиною смерті 1,27 мільйона людей. Однак саме на прикладі українського солдата стало зрозуміло, що загроза може швидко прогресувати.

Воїн отримав 60% опіків тіла під час бойових дій. Спочатку він проходив лікування в Дніпрі, а потім його доставили до військового госпіталю США в Німеччині. Медики дослідили його кров, сечу і дихальні шляхи на предмет інфекцій. І виявили відразу шість бактерій із широкою лікарською стійкістю,

– повідомило видання.

Чому війна загострює проблему

У всіх них була резистентність до більшості протестованих видів антибіотиків. А. Бактерія мала 24 гени стійкості до антимікробних препаратів.

Війна часто призводить до поранень солдатів, які потім забруднюються бактеріями, пилом, землею та металами з вибухових об'єктів. Токсичні метали можуть стимулювати розвиток бактерій, їхню селекцію та обмін генетичними детермінантами лікарської стійкості. А брудні рани створюють еклектичне середовище з різних типів мікробів для ширшого обміну лікарською стійкістю.

Під час евакуації військовим видають антибіотики широкого спектра дії для підтримки життя. Вони теж здатні підвищувати резистентність бактерій. А перевантаженість системи охорони здоров’я України, коли воїнів скеровують на лікування з однієї установи в іншу, сприяє поширенню таких мікроорганізмів.