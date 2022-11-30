Українські вчені знайшли ген, який відповідає за безпліддя

Українські науковці Інституту молекулярної біології і генетики заявили, що виявили новий ген, який відповідає за розлади статевого розвитку та безпліддя.

Генетична причина безпліддя

Вони встановили, що мутації гена DCL3 (STARD8) викликають збій статевого розвитку і, як наслідок, безпліддя. Також цей ген задіяний у складних процесах, які призводить до онкологічних захворювань статевих органів.

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Учені нашого інституту здійснили важливе відкриття, яке допоможе розібратися у генетичних механізмах складних статевих розладів, робити прогнози для діагностики таких хвороб, власне, допоможе розробляти лікування чоловічого та жіночого безпліддя,

– зазначили науковці.

Дослідження проводили на чолі з завідувачкою лабораторії геноміки людини Людмилою Лівшиць разом з колегами з Іспанії та Швейцарії. Вони використали живі моделі, на яких можна провести експерименти і дослідити тонкі молекулярні механізми порушень, які спостерігаються у людини.

Важливість відкриття

Лабораторним об’єктом стала мушка-дрозофіла, в якої послідовність гена DCL3 (STARD8) дуже подібна до відповідних послідовностей у людини. За словами вчених, ці дослідження відкривають перспективи застосування отриманих знань у практичній медицині.

Робота важлива для спеціалістів з біології розвитку, генетики людини і клінічним генетикам. Міжнародний науковий журнал eLife зазначив, що відкриття є переконливим, оскільки поєднує генетичні дані у пацієнта з дисгенезією гонад із даними, отриманими в генетичних експериментах на дрозофілі.