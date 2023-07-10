В Україні вперше пересадили серце дитині: мама 4-річного донора послухала його биття

В Україні вперше виконали трансплантацію серця дитині - пацієнткою стала 6-річна дівчинка. Наразі дитина почувається добре.

Про це повідомив лікар-кардіохірург, директор Інститут серця МОЗ України – Борис Тодуров. Саме він разом з командою лікарів Інституту виконав трансплантацію.

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Вперше в Україні. Сьогодні вночі в інституті виконано трансплантацію серця 6-річній дівчинці. Операція пройшла гладко, дівчинка екстубована за дві години після операції. Подробиці опублікуємо пізніше,

– зазначив Тодуров.



6-рчічна дівчина отримала здорове серце і можливість жити / Фото з фейсбуку Бориса Тодурова

Хто став донором

В Інституті серця МОЗ України додали, що нове сердечко отримала дівчинка 6 років. Додають, що стан дівчинки задовільний, вона почувається добре.

А ось донором став хлопчик 4 років, батьки якого дали згоду на пересадку.

В Інституті опублікували щемливе фото, на ньому мама прийшла послухати як б'ється серце її дитини в інших грудях.



Мама хлопчика-донора слухає, як б'ється його серця у грудях дівчинки / Фото Інституту серця МОЗ

До слова, раніше у Львові вперше в Україні лікарі успішно пересадили підшлункову залозу та нирку жінці. Її виписали в день народження. Крім неї, органи від одного донора отримали ще троє українців. Операції в одній лікарні виконували в один і той же час.