В Украине впервые пересадили сердце ребенку: мама 4-летнего донора послушала его избиение

В Украине впервые выполнили трансплантацию сердца ребенку – пациенткой стала 6-летняя девочка. Пока ребенок чувствует себя хорошо.

Об этом сообщил врач-кардиохирург, директор Института сердца Минздрава Украины – Борис Тодуров. Именно он вместе с командой врачей Института провел трансплантацию.

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Впервые в Украине. Сегодня ночью в институте выполнена трансплантация сердца 6-летней девочке. Операция прошла гладко, девочка экстубирована через два часа после операции. Подробности опубликуем позже,

– отметил Тодуров.



6-летняя девушка получила здоровое сердце и возможность жить / Фото из фейсбука Бориса Тодурова

Кто стал донором

В Институте сердца Минздрава Украины добавили, что новое сердечко получила девочка 6 лет. Добавляют, что состояние девочки удовлетворительное, она чувствует себя хорошо.

А вот донором стал мальчик 4 лет, родители которого дали согласие на пересадку.

В Институте опубликовали щемящее фото, на нем мама пришла послушать как бьется сердце ее ребенка в другой груди.



Мама мальчика-донора слушает, как бьется его сердце в груди девочки / Фото Института сердца Минздрава

Кстати, ранее во Львове впервые в Украине врачи успешно пересадили поджелудочную железу и почку женщине. Ее выписали в день рождения. Кроме нее, о рганы от одного донора получили еще трое украинцев. Операции в одной больнице выполняли в одно и то же время.