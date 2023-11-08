Не Арктур: у МОЗ розповіли про новий штам коронавірусу в Україні

У Рівненській області зафіксували перший випадок нового варіанту коронавірусу під назвою Пірола. Він належить до підвидів штаму Омікрон.

Що відомо про новий варіант коронавірусу Пірола

В лабораторно підтвердженому випадку, зафіксованому на Рівненщині, захворів молодий чоловік віком 20 років.

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Симптоми, характерні для цього субваріанту Піроли або BA.2.86 подібні до інших варіантів COVID-19, включають нездужання, підвищення температури тіла, кашель, головний біль, втому, втрату нюху або смаку, можливі подразнення очей і висипи.

Цей новий варіант коронавірусу викликає занепокоєння експертів у сфері охорони здоров'я, але ще занадто рано робити висновки, чи є він більш заразним, ніж поточні штами вірусу, і наскільки він стабільний.

Пірола має понад 30 мутацій свого спайкового білка порівняно з XBB.1.5, варіантом Омікрону, який був домінуючим донедавна. Спайковий білок дозволяє коронавірусу проникати в клітини людини.

BA.2.86 вперше виявили наприкінці липня в Данії та з'явився в США в серпні. Той факт, що відомі випадки поки що не пов'язані між собою, вказує на те, що штам циркулює ширше, ніж вважалося, особливо після того, як нагляд за COVID-19 зменшився.

Яка ситуація з коронавірусом в Україні

Протягом минулого тижня в Україні було зафіксовано 9 480 нових випадків зараження COVID-19. Жертвами коронавірусу стали 45 українців, серед них – одна маленька дитина віком до 4 років. Вакцинація лишається єдиним ефективним методом для набуття імунітету та полегшення перебігу захворювання.

Україна наразі має понад 3 мільйони доз вакцини для проведення безкоштовних щеплень. Серед доступних вакцин є вакцина Janssen від Johnson & Johnson та вакцина Comirnaty від Pfizer. Також в Україні є вакцина проти COVID-19 для дітей віком від 5 років (виробник Pfizer – вакцина Comirnaty для дітей).