В Україні виявили горіхи, які спричинюють рак печінки та легень
В Україні знайшли горіхи, які викликають рак печінки та легень. Небезпечну речовину виявили у партії волоських горіхів.
Мовиться про сполуки афлатоксинів. Ця речовина є сильним токсином печінки, який, як відомо, викликає рак у тварин.
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У Головному управлінні Держпродспоживслужби в Одеській області повідомили, що до них надійшло повідомлення системи швидкого реагування по харчових продуктах та кормах RASFF.
З'явилася інформація про виявлення афлатоксинів в ядрах волоських горіхів. Вони експортувались з України через Румунію до Німеччини,
– мовиться у повідомленні.
В Україні виявили небезпечні горіхи / Фото Головного управління Держпродспоживслужби Одещини
Що відомо про небезпечну речовину
Афлатоксини – це смертельно небезпечні мікотоксини стійкі до теплової обробки і не чутливі до органічних розчинників. Найнебезпечнішим і поширеним афлатоксином є афлатоксин B1. Афлатоксин В1 є гепатотропним отрутою і вражає в першу чергу печінку.
Афлатоксини викликають:
- рак печінки і легенів,
- набряк легенів,
- зниження ваги,
- конверсію корму,
- знижує захисні функції організму.
При попаданні афлатоксинів у високих дозах в організм смерть настає протягом декількох діб через необоротних уражень печінки.