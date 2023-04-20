В Украине обнаружили орехи, вызывающие рак печени и легких
В Украине обнаружили орехи, вызывающие рак печени и легких. Опасное вещество обнаружили в партии грецких орехов.
Речь идет о соединениях афлатоксинов. Это вещество является мощным токсином печени, который, как понятно, вызывает рак у животных.
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В Главном управлении Госпродпотребслужбы в Одесской области сообщили, что в них поступило сообщение системы быстрого реагирования по пищевым продуктам и кормам RASFF.
Появилась информация об обнаружении афлатоксинов в ядрах грецких орехов. Они экспортировались из Украины через Румынию в Германию,
– говорится в сообщении.
В Украине обнаружили опасные орехи / Фото Главного управления Госпродслужбы Одесщины
Что известно об опасном веществе
Афлатоксины – это смертельно опасные микотоксины, устойчивые к тепловой обработке и не чувствительные к органическим растворителям. Наиболее опасным и распространенным афлатоксином является афлатоксин B1. Афлатоксин В1 является гепатотропным ядом и поражает в первую очередь печень.
Афлатоксины вызывают:
- рак печени и легких,
- отек легких,
- снижение веса,
- конверсию корма,
- снижает защитные функции организма.
При попадании афлатоксинов в высоких дозах в организм смерть наступает в течение нескольких суток из-за необратимых поражений печени.