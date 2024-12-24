В Україні відкрили новий реабілітаційний центр для військових

18 грудня у Національному інституті травматології та ортопедії НАМН України офіційно відкрили РеабіЦентр, створений відповідно до європейських стандартів.

Новий реабілітаційний центр

Цей реабілітаційний простір займає понад 500 квадратних метрів і включає зал механотерапії, лікувальні та масажні кімнати, кабінет фізіотерапії, приміщення для лікаря ФРМ та два кабінети психолога. Усі зоновані простори обладнані інклюзивними туалетами, повідомляє 24 Канал.

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Директор ДУ "Інститут травматології та ортопедії НАМНУ" Юрій Поляченко повідомив, що реабілітаційний центр планує працювати як підрозділ Інституту, надаючи безкоштовні послуги з реабілітації для військових.

Можливості нового центру

РеабіЦентр займається не лише реабілітацією та відновленням, але й проводить діагностику. Серед його можливостей – обслуговування до 1000 військовослужбовців щорічно. Партнерами цього проєкту стали українська інжинірингова компанія СBM Forum, БФ "Спільна справа", БФ Solidarity та інші приватні донори,

– підкреслив Олесь Довгий, ініціатор РеабіЦентру.

Реалізація проєкту зайняла всього рік. Обладнання для "РеабіЦентру" було отримано в рамках спільного проєкту Світового банку та Міністерства охорони здоров'я України під назвою HEAL Ukraine.

"Ми отримуємо до 300 запитів на реабілітацію щомісяця. Наша мультидисциплінарна команда готова, пройшла навчання щодо використання обладнання та працює задля наших захисників", – поділилася Наталія Борзих, керівниця відділу реабілітації, доктор медичних наук, травматолог-ортопед, лікар ФРМ.