Як Україна готується до можливого теракту на ЗАЕС: пояснення МОЗ

Україна готується до можливих наслідків катастрофи у разі теракту Росії на Запорізькій атомній електростанції. Міністерство охорони здоров'я прийняло низку рішень для зменшення наслідків аварії.

Підготовка до теракту на ЗАЕС

Про це повідомив головний державний санітарний лікар, заступник голови Мінохорони здоров'я Ігор Кузін в ефірі телемарафону, передає 24 Канал. За його словами, поповнюються та оновлюються запаси калію йодиду та триває робота над протоколом лікування гострої променевої хвороби, якщо росіяни все ж підірвуть станцію.

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Ігор Кузін “Стосовно загальних рекомендацій, які є, то ми впродовж минулого, поточного року і зараз фокусуємося на заміні певних партій калію йодиду. Тому що ми розуміємо, що перші партії заїхали ще минулого року з обмеженим терміном придатності”.

Він додав, що у більшості областей провели ситуаційні навчання для тестування системи надання швидкої медичної допомоги, медицини катастроф і радіаційного моніторингу.

Україна також отримала велику кількість міжнародних протоколів від партнерів, що дозволяють застосовувати сучасні методи лікування гострої променевої хвороби.

"В Україні наявний національний протокол з 2006 року, проте наразі утворена робоча група, яка оновлює його для лікування гострої променевої хвороби", – повідомив Кузін.

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