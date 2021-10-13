Україна єдина у світі визнала "Амізон Максі" протиковідним препаратом

Україна єдина в світі визнала препарат "Амізон Макс" протиковідним. Мовиться про ліки, які виробляє акціонерне товариство "Фармак".

Зміни прописані в оновленій інструкції по застосуванню ліків. Зокрема мовиться про наказ МОЗ від 10 вересня 2021 року № 1922.

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Україна визнала "Амізон Макс" препаратом проти COVID-19

Ліки показано застосовувати лікування грипу та ГРВІ, а також для лікування COVID-19 середнього ступеня тяжкості в комбінації з базовою терапією,

– мовиться в повідомленні.

Згідно зі змінами, до препарату додали нове терапевтичне показання: "Лікування COVID-19 середнього ступеня тяжкості в комбінації з базовою терапією".

До речі, видання "Дзеркало тижня" написало, що "даних про четверту фазу клінічних досліджень препарату немає ніде, у формулюванні навіть не вказано — "для екстреного застосування". Як це було, наприклад, з відомим багатьом, включеним до протоколу лікування препаратом "Ремдесівір".

Що відомо про клінічні дослідження препарату "Амізон Макс"

13 травня 2021 року "Фармак" видання повідомляло, що у межах міжнародних досліджень в Україні розпочалася третя фаза клінічних випробувань лікарського засобу "Амізон" (Енісаміум) для протидії COVID-19.

У компанії повідомляли, що приводом для початку клінічних досліджень лікарського засобу в Україні стало те, що вчені інституту медичної вірусології у Франкфурті-на-Майні провели дослідження противірусної дії лікарського засобу проти вірусу SARS-COV-2 на клітинній моделі.

Тоді у компанії розповіли, що препарат тестували на людських клітинах, заражених SARS-COV-2 й він показав добрий ефект.

Компанія повідомила, що "Амізон" "як ефективний лікарський засіб для лікування грипу та інших ГРВІ" купують пацієнти в 11 країнах світу.