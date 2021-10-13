Украина единственная в мире признала "Амизон Макси" протиковидним препаратом

Украина единственная в мире признала препарат "Амизон Макс" протиковидним. Говорится о лекарствах, которые производит акционерное общество "Фармак".

Изменения прописаны в обновленной инструкции по применению лекарств. В частности говорится о приказе Минздрава от 10 сентября 2021 № 1922.

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Украина признала "Амизон Макс" препаратом против COVID-19

Лекарство показано применять лечение гриппа и ОРВИ, а также для лечения COVID-19 средней степени тяжести в сочетании с базовой терапией,

– говорится в сообщении.

Согласно изменениям, к препарату добавили новое терапевтическое показания: "Лечение COVID-19 средней степени тяжести в сочетании с базовой терапией".

Кстати, издание "Зеркало недели" написало, что "данных о четвертой фазе клинических исследований препарата нет нигде, в формулировке даже не указано – "для экстренного применения". Как это было, например, с известным многим, включенным в протокол лечения "Ремдесивир".

Что известно о клинических исследованиях препарата "Амизон Макс"

13 мая 2021 "Фармак" сообщало, что в рамках международных исследований в Украине началась третья фаза клинических испытаний лекарственного средства "Амизон" (Енисамиум) для противодействия COVID-19.

В компании сообщали, что поводом для начала клинических исследований лекарственного средства в Украине стало то, что ученые института медицинской вирусологии во Франкфурте-на-Майне провели исследования противовирусного действия лекарственного средства против вируса SARS-COV-2 на клеточной модели.

Тогда в компании рассказали, что препарат тестировали на человеческих клетках, зараженных SARS-COV-2 и он показал хороший эффект.

Компания сообщила, что "Амизон" "как эффективное лекарственное средство для лечения гриппа и других ОРВИ" покупают пациенты в 11 странах мира.